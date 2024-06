Magoado, Bregense diz que “pau que bate em Chico, não bate em Francisco”

Enfrentando uma crise dentro do PSD após dizer que seu único candidato certo para o Senado seria Márcio Bittar (UB), ignorando a candidatura de Sérgio Petecão, presidente da executiva estadual do partido, o deputado Pablo Bregense comentou nas redes sociais a reportagem do ac24horas sobre a aparição da vereadora Lene Petecão (UB) em uma inserção do PSD nos últimos dias, mesmo não fazendo mais parte da sigla.

Bregense mostrou que permanece magoado com a acusação de infidelidade partidária. Na publicação, o deputado estadual escreveu: “Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Segue o jogo”.

Após a declaração de Bregense, que ocupa a liderança do PSD na Aleac, sobre Márcio Bittar, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab pediu “providências radicais” contra o parlamentar.

Apesar de um pedido de desculpas feito na tribuna da Aleac por Pablo Bregense, Petecão mandou destituir o deputado da função de líder do PSD na Assembleia Legislativa.