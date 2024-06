Rio Branco tenta vitória para se aproximar do G4, enquanto Humaitá apenas cumpre tabela

Rio Branco e Humaitá entram em campo neste sábado, 22, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D com objetivos completamente distintos na competição.

O Estrelão, que ocupa a sexta colocação na tabela de classificação com 11 pontos, precisa da vitória contra o Trem do Amapá para seguir com chances de conquistar uma vaga à próxima fase. A partida acontece no Florestão, na capital acreana, a partir das 19 horas.

Já o Humaitá, que faz uma campanha vergonhosa e com nove derrotas em nove jogos tem o pior desempenho entre todos os clubes das quatro divisões do futebol brasileiro, apenas cumpre tabela contra o São Raimundo de Roraima. O jogo é no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 16 horas.