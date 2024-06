Luta de boxe do Spaten Fight entre Anderson Silva e Chael Sonnen termina empatada

A luta principal do Spaten Fight Night terminou com empate entre Anderson Silva e Chael Sonnen. O Spider, que atuou pela última vez no Brasil, enfrentou o rival em luta de exibição de boxe, realizada no Komplexo Tempo, em São Paulo.

A luta de exibição tem apenas cinco rounds. Ao fim do combate, os dois lutadores tiveram o braço erguido e o empate foi declarado.

Após a luta contra o norte-americano, Anderson fez questão de cumprimentar o rival e toda a sua equipe. Depois, em discurso ainda no ringue, ele se emocionou.

“Estou muito feliz de fazer minha última luta no Brasil. É minha última luta no Brasil, mas vou continuar lutando. É o que eu amo fazer. Poder ter a oportunidade de dividir esse espaço com meu filho, ver todas as pessoas vindo me assistir é… obrigado, obrigado”, disse um emocionado Anderson Silva.

Resultados do Spaten Fight Night

•Boxe: Anderson Silva x Chael Sonnen – empate

•Boxe: Herbert Conceição venceu Esquiva Falcão por decisão unânime dos juízes (97-93, 97-92 e 98-91)

•Boxe: Kalyl Silva venceu Paulo Roberto por decisão unânime (triplo 40 a 35)

•MMA: Bia Mesquita venceu Jojo Ramos por finalização