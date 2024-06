“Não tem mais como negar, eles estão juntos, assumidos. Eu acho que esse beijo no aeroporto, à meia noite de uma sexta-feira foi tipo ‘deixa as pessoas saberem, acabou o mistério’”, opinou uma usuária do X, antigo Twitter.

Na visão dos fãs da atriz, por ela manter uma personalidade discreta, o fato de ela ser vista aos beijos publicamente com o também ator diz muito sobre a relação deles.

“Agora é oficial, foi para seu xuxuzinho Bruna Marquezine que o João Guilherme comprou a baby tee Maison Margiela”, constatou uma outra. Em abril, João declarou que estava “apaixonado tem um tempo“, ao portal Steal The Look. “Eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, da Maison Margiela, linda”. A marca da peça de roupa chegou a viralizar.

Em clima de romance, o casal ainda foi visto jantando junto em um restaurante no Rio de Janeiro. Em registros compartilhados nas redes sociais, o filho de Leonardo aparece abraçando a atriz, que está sorridente.