Laudos de eletrocardiograma passam a ser emitidos em 20 minutos na Fundhacre

A emissão de laudos de eletrocardiograma (ECG) demora agora apenas 20 minutos na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Anteriormente, os pacientes esperavam entre 10 e 15 dias pelo resultado. A mudança facilitará diagnósticos e tratamentos.

O avanço é fruto da cooperação entre Fundhacre, Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Núcleo de Telessaúde do Acre, como explica a presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza. “Os pacientes que antigamente vinham fazer esse exame aguardavam até 15 dias para obter o resultado com laudo. Hoje estamos realizando o exame e o resultado com o laudo sai em tempo real. Os laudos estão sendo emitidos pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que também é um dos pontos de telediagnóstico que se utiliza da plataforma Telemedicina. Desta forma, o paciente já obtém seu resultado na hora”, explica Ana Beatriz

Mônica Moraes, coordenadora-geral do Núcleo Telessaúde Acre, reforça que o Acre foi piloto na implantação do telediagnóstico no país. “O telediagnóstico foi implantado aqui no estado em 2017. O Acre foi o piloto nessa oferta nacional e a gente já está com o serviço em 18 municípios e 40 pontos de telediagnóstico. A Fundação é mais um, e para nós é importante essa parceria. Nós sabemos que existe uma demanda grande no nosso estado, e muitos pacientes ainda são atendidos na Fundação Hospitalar. Então, existia uma demora nesses resultados dos laudos, que agora não vai existir mais porque o resultado sai quase que de imediato. Então, tudo isso é benefício para o nosso paciente. É redução de custos, redução do tempo de espera também para demais procedimentos ou até na condução dos casos daqueles pacientes que tiverem alguma alteração importante no seu exame”, ressalta.

A senhora Francisca Irene, de 60 anos, aprovou a melhoria. “Essa mudança foi muito boa. Eu já tinha feito esse exame antes e demorou muito a sair o laudo. Graças a Deus [vou sair daqui com meu resultado na mão], né? Muito bom isso”, afirmou a paciente.

A expectativa é de que novas melhorias sejam anunciadas em breve, como os serviços de telerretinografia e tele-espirometria, promovendo agilidade também nas avaliações oftalmológicas e pulmonares.