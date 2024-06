Acre cria gabinete de crise para enfrentar cenário de seca extrema

O cenário de seca severa é extremamente preocupante no Acre para os próximos meses, onde o verão amazônico deve se intensificar ainda mais. Para tentar buscar alternativas para redução dos índices de chuvas e dos recursos hídricos e do risco de incêndios florestais, o governo do Acre criou, por meio de decretado publicado nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial, o Gabinete de Crise.

Formado por representantes de todas as secretarias, o Gabinete será coordenado pela Defesa Civil Estadual e vai discutir a adoção de medidas necessárias à amenização dos agravos causados pelos eventos causados pela seca.

A situação é extremamente preocupante, já que a própria Defesa Civil estima perdas da produção agrícola que podem chegar a 40% das diferentes safras de frutas, verduras, grãos e outros alimentos.

Além do comprometimento da produção, há ainda a dificuldade de escoamento de produtos agrícolas de quem usa apenas os rios para comercialização de sua produção e o comprometimento ainda maior do já deficitário sistema de abastecimento de água em Rio Branco.