Jovem é presa suspeita de furtar R$ 179 mil do avô para jogar ‘Jogo do Tigrinho’

Uma jovem de 22 anos foi presa por suspeita de furtar R$ 179 mil do avô para gastar no ‘Jogo do Tigrinho’, nessa quinta-feira (27). Ao todo foram 59 movimentações bancárias, entre saques e transferências com o cartão do avô, de 83 anos, de acordo com a polícia.

A suspeita foi presa preventivamente em Jussara, município a 17 quilômetros de Cianorte, no noroeste do Paraná. De acordo com as investigações, as transações aconteceram entre os meses de setembro e outro de 2023. A jovem de 22 anos, não teve o nome revelado e deve responder por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança.

“Ela relatou que não sabia como esse dinheiro tinha sido creditado na sua conta e gasto nesse jogo online. Nós comprovamos a falsidade dessas alegações”, explicou o delegado Gabriel Stecca, responsável pelas investigações, ao G1.

Conforme a polícia, imagens de câmeras de monitoramento da agência bancária indicam que foi a jovem quem realizou as operações no caixa eletrônico com o cartão do avô.

A jovem foi encaminhada à cadeia pública local onde ficará presa à disposição da Justiça. Até a última atualização desta reportagem ela não tinha advogado no processo

Mas, afinal, se é proibido, por que não é banido de lojas de aplicativo?

Conforme explicou o advogado, é preciso entender que não é tão simples a exclusão do “Fortune Tiger” em redes de aplicativo, uma vez que ele está presente em diversos cassinos virtuais, às vezes com nomes diferentes. Além disso, o jogo não tem representantes no Brasil, o que dificulta.

“É difícil bani-lo ou apagá-lo das redes porque ele não está hospedado aqui no Brasil, ele está fora do país e, mais do que isso, ele sequer tem representantes legais no Brasil, o que dificulta essa contenção pela polícia e pelo Ministério Público”, concluiu.

Fonte: Itatiaia