Jovem de 22 anos e Rainha da ExpoAcre vencem título do Berrante de Ouro no Festival

A disputa do melhor tocador de berrante do 1° Festival da Macaxeira foi familiar, já que a competição foi entre pai e filho.

Yan de Lima, 22 anos, de Senador Guiomard, acabou vencendo a disputa com o pai, Vandenildo de Lima. “A gente como é do meio rural aprende cedo. Eu via meu pai tocando e gostava muito. Aprendi a tocar quando tinha 8 anos. Acho que fiquei melhor que ele, já que o público me escolheu”, disse, sorrindo, ao saber que ganhou R$ 5 mil de premiação.

Rainha da Expoacre é a única mulher a tocar o berrante

A atual Rainha da Expoacre 2023, Lohana Martins, é também a vencedora do concurso Berrante de Ouro na categoria feminina.

Na verdade, não houve disputa, já que Lohana foi a única mulher inscrita. Mesmo assim, mostrou ao público toda a sua competência no berrante.

“Eu aprendi em 2022 para participar do concurso da Rainha da Expoacre e peguei gosto. Muito feliz pela conquista”, declarou ao ac24horas.