Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (29/06) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Conversas com a família e organizações na casa agitarão o clima. Aproveite o sábado para se dar mais conforto e arrumar suas bagunças. Assuntos mal resolvidos no passado poderão causar oscilação de humor. Movimente o corpo e diminua a ansiedade. Um velho sonho poderá se realizar e fortalecer bases para o futuro. Decida investimentos com calma e negocie acordos. Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série.

Touro (21/04 – 20/05)

Ceda à preguiça, durma mais e se prepare, o sábado será movimentado, com compromissos sociais e convites. Você terá ideias geniais para dar uma virada de vida com um novo empreendimento. Encontros casuais poderão resultar em amizades sólidas e duradouras. Circule, amplie sua rede e fique por dentro das tendências. Cheiro de novidade no ar! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Assuntos financeiros estarão em destaque nas conversas com amigos e no amor. O sábado trará visão de futuro e ideias geniais para aumentar seus rendimentos. As melhores soluções virão em momentos de descontração e de relaxamento. Oportunidades de expansão não faltarão, com Júpiter em seu signo. Esclareça divergências com uma amizade ou grupo. Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Câncer (21/06 – 22/07)

Comece um novo ciclo de vida e invista no seu futuro. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados neste sábado. Entre num grupo e renove seus conceitos. Você contará com mais vitalidade, poder de comunicação e mobilidade nesta fase. Renove o ambiente social e conquiste novos relacionamentos. Escolhas serão criteriosas. Sucesso! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Leão (23/07 – 22/08)

Notícias de longe agitarão o clima. Aproveite o sábado para encurtar distâncias nos relacionamentos, cultivar novas amizades e construir relações de confiança. Um longo ciclo chegará ao fim. Tome decisões sobre o futuro, inove a carreira e impulsione um empreendimento. Conexões com pessoas de fora alargarão horizontes. Conquistas pela frente! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Virgem (23/08- 22/09)

Aprofunde vínculos de amizade, pense nas mudanças que você deseja e dê um novo sentido à vida. O sábado será agitado e inspirador. Reúna amigos, participe de eventos e fortaleça sua reputação. Convites e oportunidades de crescimento profissional movimentarão a vida numa direção mais estimulante. Conte com segurança nos relacionamentos e assuma desafios! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Libra (23/09 – 22/10)

O futuro estará iluminado neste sábado que trará novas motivações e emoções fortes no amor. Descubra segredos, investigue informações e faça escolhas sábias. Você poderá dar um passo maior na carreira e se estabilizar. Defina planos de longo prazo e desenhe estratégias para alcançar suas metas. As relações profissionais continuarão aquecidas. Prestígio em alta! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuide da saúde, elimine pequenas pendências e se organize. Aproveite este sábado para resolver coisas práticas e programar uma viagem a dois, ou com os filhos. Este será um ótimo período para tirar férias e começar uma fase mais intensa no amor. Prazer e entusiasmo estarão de volta. Embarque em novas experiências e areje a cabeça. Cenário positivo pela frente! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aproveite o sábado para realizar os desejos, fazer o que gosta e alegrar o coração. Você terá uma perspectiva diferente nos assuntos que envolvem os filhos e o amor. Encerre discussões e parta para a ação. Aposte numa grande mudança no lifestyle e reinvente a vida. Um velho sonho poderá se concretizar com as decisões de hoje. Novo começo de vida, siga seu destino! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Palavras terão poder de curar antigas mágoas e transformar padrões repetitivos. Amplie o diálogo, expresse os sentimentos e harmonize as relações. Aproveite este sábado para aprender com novas referências e se livrar de velhos ressentimentos. Demandas da família interferirão nos planos da vida íntima. Resolva divergências com bons acordos e soluções criativas. Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Aquário (21/01 – 19/02)

Encare conversas delicadas com irmãos ou pessoas próximas e resolva assuntos de família e de moradia com soluções práticas e agilidade. O sábado será agitado, com muitos deslocamentos e demandas. Novidades de trabalho entrarão no radar e poderão alterar planos ou acelerar decisões. Conte com mais organização e abra espaço para novos projetos. Criatividade em alta! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série

Peixes (20/02 – 20/03)

Assuntos financeiros estarão em destaque. Discuta um orçamento, avalie custos de um projeto e exponha suas inseguranças numa relação especial. O sábado trará conversas importantes com o par, filhos e com a família. Desenvolva ideias e encontre soluções originais para viabilizar um empreendimento. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Movimente a vida e brilhe! Bridgerton: veja de quais signos são os personagens da série