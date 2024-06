Grande contratação do Real Madrid para a próxima temporada, o atacante francês Kylian Mbappé terá o maior salário do elenco madridista. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo, que revelou quanto ganhará o jogador, agora ex-PSG.

De acordo com o diário catalão, Mbappé receberá 26 milhões de euros (R$ 148 mihões) brutos por ano. No Paris Saint-Germain , seus ganhos anuais eram de 72 milhões de euros (R$ 410 milhões). Com esse valor, o francês terá o maior salário do elenco comandado por Carlo Ancelotti. O segundo maior, depois de Mbappé, é o do defensor austríaco David Alaba, que chegou em 2021 ao clube e recebe 22,5 milhões de euros (R$ 128 milhões).

Na sequência aparece Luka Modric, que ganha 21,8 milhões de euros (R$ 124 milhões). Vinicius Júnior e Jude Bellingham fecham o top 5 de salários do Real Madrid com 20,8 milhões (R$ 118 milhões).