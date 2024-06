Endrick fala sobre Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e torcida pela Bola de Ouro

“Ele é muito roubado [gíria para muito bom]. Ele não sai do meu time do FIFA, não sai do meu time do Ultimate Team, porque ele é um cara completo. Tem velocidade, chute, drible e eu fico muito feliz porque, como eu falo, ninguém é maior do que a Seleção, ninguém é maior do que o Palmeiras, ninguém é maior do que o Real Madrid, então, sempre que vêm jogadores de alto escalão é maravilhoso. Espero que o Real Madrid possa vir a conquistar mais títulos e que Deus abençoe o Mbappé bastante para ele ser um grande ídolo no Real”, disse.

O jovem ainda falou sobre os conselhos do técnico Abel Ferreira.

“Foi o que ele sempre falou, né? Para nunca se esquecer de onde eu vim, porque a nossa essência é de onde tudo veio, né? E, como ele falou, eu nunca perdi isso. Sempre fui um garoto muito tranquilo e que eu continue assim para, se Deus quiser, eu ser um grande jogador. Ele e a comissão dele brincam sempre que eles vão para Madri. Já os convidei para irem”, contou.