Jorge Viana diz que houve desvio de função da Apex no governo Bolsonaro

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou em entrevista ao programa ‘É Notícia’ que o escritório de Miami da agência apresentava irregularidades e desvio de função durante o governo de Jair Bolsonaro.

Sob o comando do general Mauro Lourena Cid, o escritório da Apex em Miami recebeu um aumento na verba de 137% no ano de 2022 em relação ao ano anterior. Sobre o assunto, Viana revelou que um relatório está sendo elaborado pelos responsáveis no escritório nos Estados Unidos, mas que ainda não há uma análise concreta. “Paralelo a isso, criamos uma comissão na área de integridade e transparência da Apex que também está finalizando o relatório. Não acho razoável adiantar nada porque ainda não recebi esse relatório”, declarou.

Entretanto, Jorge Viana afirmou que, pelas análises preliminares, o governo Bolsonaro tentou transformar o escritório americano em um aparato político. “Desrespeitando funcionários e danificando a reputação da Apex, mas vamos mudar isso. Há informações de que eles criaram uma figura que não existia para buscar imunidade ao general que estava lá. Proteger de quê?”, questionou.

O presidente da Apex considera a situação preocupante, mas elogiou o trabalho da agência ao redor do mundo. “Agora está surgindo uma sujeira que precisa ser limpa”. Viana garante que providências já estão sendo tomadas. “Já afastamos definitivamente pessoas que estavam lá em situações que não cabem em uma agência tão responsável. Não vamos prevaricar nesse caso”, ressaltou.