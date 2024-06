Dia Mundial do Fusca será celebrado com exposição e passeio em Rio Branco

O Dia Mundial do Fusca vai ser celebrado neste domingo, 26, em Rio Branco, com a exposição do carro que é cultuado pelo brasileiro.

A exposição, que ocorre em frente ao Palácio Rio Branco, das 14 às 20 horas, e é organizado pelo Clube do Fusca, terá mais de 40 veículos.

Além da exposição, quem ama o fusca vai poder concorrer a um passeio no domingo. Serão 20 crianças, de 0 a 12 anos, sorteadas, que deverão ser acompanhadas de um adulto.

A inscrição para concorrer ao passeio de fusca vai até hoje, dia 21, pelo link no Instagram do Clube do Fusca (@fuscaclubeacreoficial)

Originário da Alemanha, o Fusca chegou ao Brasil em 1959 e se tornou um clássico. Versões originais são disputadas no mercado de colecionadores e podem custar pequenas fortunas.