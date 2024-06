Jogador do Santos é multado por reclamar de viagem de ônibus no Brasileirão Série B

“Essa questão do Patati fui acordado com a notícia. Ele foi multado em 10% do salário. Foi comunicado. No ano passado, tivemos jogadores que também foram multados por desonrarem a camisa do Santos. Nós sempre tentamos fazer a melhor logística possível”, disse durante coletiva nesta segunda-feira (10).

Weslley Patati, de 20 anos, publicou um story no Instagram reclamando da demora da viagem entre as cidades.

A publicação vazou na internet e o jogador foi multado. O atleta foi cobrado pela torcida também nas redes sociais.

“Nosso ônibus é confortável. Tem todas as condições possíveis. Precisamos entender que, por exemplo, para chegar em Ponta Grossa na sexta vamos ter um deslocamento de duas horas e meia de Curitiba. Eles sabem de tudo isso. Foi uma infelicidade do Patati, conversei com seu agente”, completou Gallo.

O Santos vive momento delicado na Série B. O Alvinegro Praiano soma 15 pontos em nove jogos e está na 4ª posição. No entanto, são três derrotas consecutivas no torneio. A última delas para o Novorizontino, por 3 a 1, na última sexta-feira (7).

A equipe volta a campo na próxima sexta-feira (14). O time viajará para Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário, às 19h (de Brasília) pela 10ª rodada da Série B.