Hospital de Cruzeiro do Sul suspende visitas devido aumento de síndrome gripal

O Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul está em situação de alerta epidemiológico devido às síndromes gripais e suspendeu nesta segunda-feira, 10, as visitas na unidade hospitalar. Os acompanhantes podem continuar com as pacientes, mas sem troca.

“Se não houver outro jeito, pode haver a troca do acompanhante, mas não deve ter nenhum sinal de gripe, como coriza, febre, dor no corpo e tosse”, cita a diretora Iglê Monte.

De acordo com direção, de 30 a 60 mulheres procuram por atendimento diariamente. Nos últimos dias, a grande maioria dessas pacientes está chegando na unidade com sintomas gripais. Na última sexta feira, 7, a situação piorou e cerca de 90 % das mulheres que deram entrada no Hospital estavam gripadas. Foram notificados vários casos de síndromes gripais entre servidores.

“Nossa maior preocupação é com as mães, os recém-nascidos e os profissionais que trabalham aqui, por isso resolvemos suspender as visitas até que os casos de síndromes gripais tenham uma redução”, destaca Iglê.