Jéssica Sales diz que escolha de vice será decidida nos próximos dias

A pré-candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), reafirmou sua candidatura nesta quinta-feira (27). Contudo, deixou claro que ainda não escolheu seu pré-candidato a vice.

Sales adiantou que a escolha será feita após diálogos com partidos aliados. “Não é excessivo informar aos cruzeirenses que sou pré-candidata à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, minha querida cidade natal, pelo MDB. A escolha de vice, no entanto, ainda não foi efetuada. Ela será feita em diálogo permanente com os partidos políticos que compõem nossa atual aliança e com os demais partidos que, porventura, venham a se somar ao nosso time. A decisão, por conseguinte, será tomada, com toda serenidade, nos próximos dias”, declarou.