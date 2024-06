Idoso morre no PS de Rio Branco após sofrer acidente de moto na BR-317

Um grave acidente envolvendo um idoso ocorreu na tarde desta terça-feira (11), na BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre. Otávio Lopes da Silva, de 78 anos, natural do Rio Grande do Norte, perdeu o controle de sua motocicleta de alta cilindrada na curva do Alemão, no km 48, resultando em uma tragédia.

De acordo com informações repassadas, Otávio trafegava no sentido Capixaba/Rio Branco quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma defensa metálica. O impacto foi severo, causando Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo, uma fratura exposta no braço direito, múltiplas fraturas na face e a amputação da perna direita.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados imediatamente após o acidente. Uma ambulância de suporte básico chegou ao local para prestar os primeiros atendimentos e encaminhou Otávio ao Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Devido à gravidade de seus ferimentos, ele foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Infelizmente, Otávio não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos após ser entregue ao setor de Traumatologia.

O corpo de Otávio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família.