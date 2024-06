Idosa de 70 anos espera há mais de um mês por cirurgia em Rio Branco

A família da idosa Gerina Silva da Cruz, 70 anos, espera há mais de um mês por uma cirurgia no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Conforme a filha de Gerina, Clemilda Cruz, sua mãe foi internada desde o dia 2 de maio, aguardando um procedimento de aneurisma da aorta abdominal. Conta que apesar de já ter passado 50 dias que está internada, a família não tem nenhuma resposta sobre a cirurgia.

“Minha mãe está aqui no Pronto-Socorro com a saúde cada vez mais debilitada, com o sistema psicológico abalado, passou o Dia das Mães e o próprio aniversário internada e a gente percebe que fica um jogo de empurra-empurra entre a Sesacre e o Santa Juliana e ninguém toma uma providência”, conta.

Clemilda conta que a família não sabe mais a quem recorrer. “A gente não sabe mais o que faz. É preciso que alguém olhe o caso da minha mãe. O povo diz que é preciso o acompanhamento da médica vascular, mas ela tá com quase quatro semanas que a médica responsável pelo caso dela nem aparece aqui”, afirma.

O ac24horas entrou em contato com o gerente-geral do PS, Lourenço Vasconcelos, que prometeu verificar o caso, mas não deu retorno da situação da paciente.