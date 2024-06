”Playboy” é condenado a quase 70 anos de prisão pela morte de detento

Altevir de Araújo da Silva, conhecido como “Playboy”, foi condenado a quase 70 anos de prisão por uma série de crimes, incluindo a execução do presidiário Michel Francisco de Oliveira, conhecido como “DU”, durante a Semana Santa do ano passado. A decisão foi proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri em uma sessão realizada na quinta-feira, 20. As informações são da TV 5

As acusações contra “Playboy” incluem homicídio, dupla tentativa de assassinato, corrupção de menores, roubo e constrangimento ilegal mediante ameaça, totalizando uma pena de 68 anos e 9 meses de prisão.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre, os crimes ocorreram por volta das 13 horas do dia sete de abril do ano passado, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

“Playboy”, junto com um comparsa não identificado e um adolescente, invadiu armado a casa de número 37, na quadra 10 “D”, em plena luz do dia.

O juiz Flávio Mariano Gundim, na mesma decisão que condenou “Playboy”, negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.