Iapen faz operação em presídios de Rio Branco com PF, ABIN e Força Nacional

Nesta terça-feira, 04, mais uma operação interagências foi deflagrada no Complexo Penitenciário de Rio Branco. De acordo com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária, a operação continua em curso (veja o vídeo no fim da matéria).

De acordo com as informações, órgãos de segurança do Acre, a Polícia Federal, a Força Nacional e a Agência Brasileira da Inteligência participam da operação que tem como foco a varredura e apuração de ilícitos de dentro das celas.

O presidente interino do Iapen, delegado Marcos Frank Costa disse que a ação dá continuidade a cooperação entre as instituições. “Damos continuidade a ações desencadeadas juntamente a integração das demais forças, visando a apreensão de objetos que são potencial risco das convivências dos apenados, e neste sentido, dar maior segurança à instituição”, disse.

