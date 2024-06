Humaitá-AC x Trem-AP: escalações prováveis, desfalques, arbitragem

Humaitá e Trem-AP se enfrentam neste sábado (29), pela 11ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco.

O Tourão de Porto Acre segue na lanterna sem pontuar apenas cumpre tabela nessa reta final da primeira fase. O time acreano foi derrotado na última rodada pelo São Raimundo-RR por 1 a 0, fora de casa.

A Locomotiva do Amapá briga pela classificação à segunda fase e está colocado no G-4, ocupando a quinta posição com 15 pontos. O Manaus tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo critério de saldo de gols (-1 contra -2). O Trem-AP venceu o Rio Branco-AC na última rodada por 2 a 1, fora de casa.

Os dois times se enfrentaram na quarta rodada, em Macapá. O Trem-AP venceu o Humaitá por 2 a 1.

Onde acompanhar

O ge acompanha a partida em Tempo Real – de placar – a partir das 18h45h (de Brasília).

Humaitá – Técnico: Dorielson Mendes

O treinador foi após ser expulso na derrota por 1 a 0 para o São Raimundo-RR, fora de casa. Desta forma, o preparador de goleiros Dorielson Mendes é quem assume a função de treinador na partida. O 11 inicial deve contar com o retorno do volante Pisika, que estava suspenso na rodada passada. O jogador deve entrar na vaga do volante Lima, que está machucado. O zagueiro Diego, que se recupera de um problema no pé, também deve ser ausência.

Escalação provável: Rikelme; Matheus Capelasso, Yarles, Henry e Wellington Carioca; Pisika, Igor Dias, Ryan e Andrés; John Kennedy e Dilan.

Trem-AP – Técnico: Sandro Macapá

O time amapaense passou a semana em Rio Branco e tem todo elenco à disposição. O treinador não divulgou o 11 inicial para a partida. Se repetir a mesma escalação na última rodada, o Trem-AP entra em campo escalado com: Vitor; Rafael, Dedé, Gilmar, Valdo Paraíba, Tácio, Dudu, Polaco, Pedro Foguete, Aleílson e Katê.

Arbitragem

Árbitra: Maria Luiza Brandellero dos Santos (PR)

Árbitro Assistente 1: Antônio Neilson Penha Teles (AC)

Árbitro Assistente 2: Roseane Amorim da Silva (AC)

Quarto Árbitro: Jackson Rodrigues da Silva (AC)

Analista de Campo: Gilsomar Lopes da Silva (AC)