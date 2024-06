Huachipato x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Huachipato e Grêmio entram em campo às 21h (de Brasília) desta terça-feira, no estádio CAP, em Talcahuano, no Chile, em jogo atrasado da 4ª rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores. O duelo terá acompanhamento em tempo real pelo ge

O Huachipato vem de vitória sobre o Estudiantes, na Argentina, por 4 a 3. O resultado manteve a equipe na zona de classificação às oitavas de final, em segundo lugar no Grupo C com oito pontos. O time teve folga no fim de semana pelo Campeonato Chileno, no qual ocupa o 11º lugar.

O Grêmio também vem de resultado positivo na Conmebol Libertadores, quando goleou o The Strongest por 4 a 0, mas perdeu na sequência pelo Brasileiro. Na volta ao campeonato nacional, o Tricolor sofreu 2 a 0 para o Bragantino e está na 12ª posição, com seis pontos e dois jogos atrasados.

No torneio continental, está em terceiro, dois pontos atrás do rival chileno. Ou seja, quem vencer nesta terça garante vaga no mata-mata. Em caso de empate, a decisão vai para o último compromisso atrasado do Grêmio, no próximo sábado, contra o Estudiantes.

Onde assistir

Transmissão: ESPN e Star+ (streaming).

Tempo real: o ge acompanha lance a lance

Escalações prováveis

Huachipato – técnico: Francisco Troncoso

Felipe Loyola é o único desfalque, pois já está cedido à seleção chilena. Joaquín Gutiérrez e Renzo Malanca disputam vaga no time.

Provável escalação: Martín Parra; Joaquín Gutiérrez (Renzo Malanca), Benjamín Gazzolo, Imanol González e Antonio Castillo; Santiago Silva, Claudio Sepúlveda e Maximiliano Gutiérrez; Brayan Palmezano, Cris Martínez e Maxi Rodríguez.

Grêmio – técnico: Renato Gaúcho

O time não terá Villasanti novamente, mas desta vez por estar com a seleção paraguaia. O volante não foi liberado, ao contrário de Soteldo, que teve permissão da Venezuela de prosseguir até o fim da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Desta forma, Renato deve repetir a escalação da goleada sobre o The Strongest.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, Soteldo e Diego Costa.