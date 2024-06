Homem é ferido por arma branca ao tentar reatar com ex-mulher

Na noite desta terça-feira (04), um incidente aconteceu no ramal da Palheira, região do Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco, que resultou em um homem ferido por arma branca. A vítima, Luan Araújo de Souza, de 32 anos, foi encaminhada inicialmente à UPA do Segundo Distrito por terceiros e, devido a gravidade, foi transferida por uma ambulância do suporte básico do SAMU ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Segundo informações, Luan foi até a casa da ex-namorada com a intenção de reatar o relacionamento. Diante da recusa da mulher, que não foi identificada, resultado em uma discussão, Luan teria sacado uma faca e tentado feri-la. A mulher reagiu, entrando em luta corporal com Luan, conseguindo desarmá-lo. Durante a briga, Luan foi atingido no punho esquerdo enquanto a mulher se defendia.

A Polícia Militar do Segundo Batalhão esteve no Pronto Socorro para colher informações sobre o incidente, mas não conseguiu localizar a mulher envolvida. O estado de saúde de Luan é estável.

As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido e localizar a mulher para prestar esclarecimentos.