Homem é agredido a golpes de ripa durante “disciplina” de facção em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (06), Jefferson Alves Martins, de 25 anos, foi brutalmente agredido a golpes de ripa no bairro Airton Sena, localizado na baixada da Sobral, em Rio Branco. A agressão ocorreu na rua Teotônio Vilela, onde Jefferson foi alvo de um “corretivo” aplicado por membros de uma facção criminosa.

De acordo com informações repassadas, Jefferson vinha cometendo furtos na região. Ele estava em via pública quando foi abordado por integrantes da facção, que, munidos de uma ripa, desferiram vários golpes contra ele. Após a agressão, os criminosos fugiram do local, deixando a vítima gravemente ferida.

A Viatura do Suporte Básico do (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos e encaminharam até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Jefferson foi entregue no Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas no braço esquerdo e direito, além de múltiplos hematomas nas costas e um corte no nariz, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.