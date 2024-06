Eurocopa 2024: Holanda vence a Polônia de virada com gol de desafeto de Messi

A Holanda estreou com vitória na Eurocopa 2024 ao vencer neste domingo (16) a Polônia de virada, por 2 a 1, no Volksparkstadion, em Hamburgo. O duelo foi válido pelo grupo D da competição.

Sem poder contar com a estrela Robert Lewandowski, lesionado, os poloneses abriram o placar com Buksa, aos 16 minutos de partida. Contudo, os holandeses reagiram ainda no primeiro tempo, com Gakpo, aos 29. Na etapa final, Wout Weghorst saiu do banco de reservas para anotar o gol do triunfo holandês, aos 38 minutos.

Weghorst ganhou fama mundial em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, quando Lionel Messi o chamou de “bobo” após a partida entre Holanda e Argentina, nas quartas de final. Os argentinos venceram nos pênaltis depois de empate por 2 a 2 no tempo normal — os dois gols da Holanda foram de Weghorst.

Enquanto dava entrevista a uma televisão argentina, Messi olhou na direção do centroavante holandês e disse: “Qué mirá, bobo? Andá para allá, bobo (“Está olhando o quê, bobo? Vai para lá, bobo”, em tradução do espanhol)”.

De acordo com Weghorst, ele queria apenas cumprimentar o craque argentino após a partida, que teve provocações e discussões entre jogadores das duas equipes.

Já na versão do ex-atacante Kun Aguero, amigo de Messi e que estava trabalhando com credencial de imprensa no Catar, o atacante chamou o camisa 10 da Argentina para a briga.

A Holanda volta a campo na sexta-feira (21) para enfrentar a França, na segunda rodada do grupo D da Eurocopa, na Red Bull Arena, em Leipzig. No mesmo dia, a Polônia encara a Áustria, no Olympiastadion, em Berlim.