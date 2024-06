Marcos Braz esfria permanência de Gabigol no Flamengo: “Não estamos analisando”

Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, participou do Domingol com Benja deste domingo (16) e falou sobre as negociações para a permanência de Gabigol no Flamengo. O dirigente, no entanto, explicou que as negociações para uma possível renovação não estão sendo feitar por enquanto.

“O Gabigol é ídolo do Flamengo, isso não quer dizer que a gente não vai tomar os cuidados que tem que tomar numa possível permanência dele aqui. Mas o que eu posso te responder de maneira bem reta é que, neste momento, não é possível e nós não estamos analisando uma possível variação de que ele possa permanecer aqui ainda no Flamengo“, explicou Braz.

Como tem contrato com o Flamengo só até o fim do ano, a partir de julho Gabigol pode assinar pré-contrato com outras equipes. Apesar da iminente chegada desta data, o clube não acredita que o jogador vá seguir por esse caminho.

“Ainda não está no prazo possível pra ele fazer qualquer tipo de pré-contrato. Tenho certeza absoluta que, até pela relação que eu tenho com ele, se isso acontecer, eu serei avisado antes. Claro que tem essa situação do CAS (Corte Arbitral do Esporte), dessa punição, em que hoje ele está apto a jogar”, afirmou o diretor, que relembrou a punição de Gabigol por tentativa de fraude em exame antidoping. Hoje o atacante está liberado a jogar pelo Flamengo por um efeito suspensivo.

Levando tudo isso em consideração, Marcos Braz afirmou que o Flamengo ainda vai esperar um pouco mais para analisar a situação.

“A gente vai esperar um pouco mais, até perto da janela, até perto da possível situação dos seis meses, que ele pode fazer pré-contrato em qualquer lugar. A gente acredita que ele, no começo, não irá fazer isso e que a gente ainda tem tempo pra analisar e ver o que vai ser feito. Acho que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, e se tem prazo, tem que ser usado”, explicou.

Relação com Tite Pouco utilizado pelo técnico Tite, Gabigol perdeu espaço no Flamengo mesmo antes da suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping. Apesar disso, Marcos Braz afirmou que o técnico conta com o atacante.

“Ele (Tite) conta com o Gabigol, sempre contou. Nos momentos em que ele acha pertinente colocar o atleta em campo, ele bota. Ele escala quem quiser, aqui não tem pedido, nem interferência, nem tentativa de interferência. Aqui quem escala é o Tite e ele bota quem ele quiser em campo”, disse o dirigente.