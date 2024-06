Grupo paulista faz ‘vaquinha’ para participar de festival de teatro no Acre

O grupo paulista TrupiClown está realizando uma ‘vaquinha virtual’ para participar do Festival Internacional de Cultura Arte e Teatro (FICATE). O evento está previsto para ocorrer no em Rio Branco (AC), entre os dias 17 e 22 de setembro deste ano.

O grupo, que é de Ubatuba (SP) pretende arrecar uma quantia de R$ 17.500,00 para custear as passagens e alimentação de 7 pessoas.

Para um dos organizadores do evento e presidente da CIA Cata Ventos, Romario Feitosa, o empenho dos artistas chama a atenção, pois acaba sendo a contramão do que muitos são acostumados a presenciarem, que são artistas acreanos se deslocando para outros estados para se apresentarem. Além disso, ele destaca sobre a importância do ecoturismo no estado.

“O festival tem essa brincadeira com o nome FICATE, que é um pedido para as pessoas ficarem. Ao contrário do que geralmente se pensa, as pessoas querem vir para o Acre. O que falta é encontrar o jeito certo de fazer isso. Um festival internacional é um ótimo exemplo, e outro é o ecoturismo. Os estrangeiros querem ver a Amazônia. Se fomentarmos a cultura e o turismo na Amazônia, veremos que este lugar tem o potencial de se tornar o melhor lugar para se viver no mundo inteiro”.

Na campanha, o grupo fala sobre o motivo de querer participar do evento no Acre.

“Para nós é uma honra poder representar Ubatuba neste festival internacional e estamos animados com a possibilidade do intercâmbio cultural e de conhecimentos que o FICATE pode oferecer. Qualquer contribuição já nos ajuda a chegar mais perto dessa grande oportunidade”.

Os interessados em contribuir com os grupos pode ajudar doando qualquer valor na chave Pix 26.195.563.0001/76 em nome de Marina Marciano ou no link da vaquinha https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-2-grupos-de-teatro-de-ubatuba-a-chegarem-no-acre

VEJA O VÍDEO: