Governo anuncia resultado final do processo seletivo da Sesacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou oficialmente nesta terça-feira, 5, o resultado final do processo seletivo simplificado, conforme disposto no Edital nº 001/2024 Sead/Sesacre, de 9 de janeiro de 2024.

A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) inclui o resultado definitivo da perícia médica dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, além da homologação do processo seletivo simplificado e a confirmação da validade dos resultados obtidos.

A lista do resultado final do processo seletivo está disponível e contempla a ampla concorrência, organizada na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final. Confira a lista.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30.