Google vai facilitar remoção de informações pessoais da busca

O Google vai lançar uma nova ferramenta que promete facilitar a remoção de informações pessoais da busca. A informação foi divulgada pela empresa de tecnologia nesta terça-feira (11) durante evento em São Paulo.

O objetivo do novo recurso seria ajudar as pessoas a manter o controle de suas informações pessoais, privacidade e segurança online e vai ao encontro das legislações nacionais, que garantem a proteção dos dados do usuário.

Com a ferramenta Privacidade nos resultados sobre você, já disponível no Brasil, será possível remover informações como endereço residencial, número de telefone, e-mail, entre outros

Além disso, a partir de agora, o Google também notificará os usuários quando houver resultados correspondentes aos dados removidos da busca.

Para dados que prefere manter privados, é possível pedir rapidamente ao Google para removê-los, diretamente na própria ferramenta.

O recurso pode ser acessado no aplicativo do Google, clicando na foto da conta do usuário e selecionando “Privacidade nos Resultados sobre você”. E também pode acessá-lo clicando nos três pontos ao lado dos resultados individuais na busca.

Após o pedido de retirada, o Google verifica se essas informações aparecem nos resultados da busca e se há novos resultados sobre o usuário. As informações aparecerão na guia “Resultados para analisar” e nela, é possível fazer solicitações de remoção.

“É claro que remover estas informações da busca não as remove da internet, mas este é um passo importante para ajudar a proteger as pessoas online”, explica Royal Hansen, vice-presidente global de Privacidade e Segurança do Google.

Outra novidade é que, ainda este ano, o Brasil será um dos primeiros países a ter a ferramenta estendida para documentos oficiais de identificação como CPF, carteira de habilitação e passaporte.

Passo a passo para utilizar a ferramenta

1.Acesse o “Privacidade nos Resultados sobre você” no seu computador, acesse goo.gle/resultsaboutyou. Nos dispositivos móveis, abra o aplicativo Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, selecione “Privacidade nos Resultados sobre você”.

2.Adicione seus dados de contato Depois que você adicionar seus dados de contato nas configurações, vamos verificar se essas informações aparecem nos resultados da pesquisa.

3.Visualize seus resultados A ferramenta mostrará uma lista de resultados da busca do Google que contém suas informações pessoais. Você pode ver o título, e a fonte de cada resultado e abrir a página na web.

4.Solicite a remoção de resultados indesejados Se você encontrar um resultado que contenha suas informações pessoais e não queira que ele seja exibido na busca, clique nos três pontos ao lado do resultado e selecione “Remover”. O Google analisará sua solicitação e a removerá dos resultados da pesquisa se atender aos critérios de remoção.