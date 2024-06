Gladson Cameli oficializa Mailza Assis no comando da Seasd para conter “fome” de Fabio Rueda

O governador Gladson Cameli designou a vice-governadora Mailza Assis como nova secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASD). A oficialização do ato consta no decreto publicado na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial do Estado. Assis vai ocupar o lugar de Maria Zilmar da Rocha, que foi exonerada do cargo.

Nos bastidores, Mailza se torna uma espécie de supersecretária por contar com o gabinete da vice-governadoria e também acumulando a estrutura da Secretaria. O ac24horas apurou que a designação da chefe de Estado ainda não é definitiva, conforme consta no decreto, dando a entender que ela é interina até ulterior deliberação.

O ato do Palácio Rio Brando, segunda apuração, é uma espécie de “freio de mão” nas intenções de Fabio Rueda, que comanda o União Brasil em Rio Branco e que atualmente ocupa o cargo de chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), com status de secretaria, cuja legitimidade da criação do cargo está sendo questionada na justiça pelo PCdoB. O Suplente de deputado vinha investido para que o seu grupo tivesse a Secretaria de Assistência Social sob o seu domínio.