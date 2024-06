“Divertida Mente 2” e mais; veja o que chega ao cinema e ao streaming nesta semana

Toda semana novas produções estreiam nos cinemas e nos streamings. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo de filmes e séries, a CNN listou os principais lançamentos dos próximos dias. Veja abaixo.

• Ferrari – 19 de junho no Prime Video

Enquanto explora os limites da velocidade nas pistas, Enzo Ferrari enfrenta grandes desafios na sua vida pessoal. Seu casamento instável com Laura é ainda mais abalado pela perda do único filho do casal e seu relacionamento com Lina Lardi. Com a falência ameaçando a empresa que ele e Laura construíram. Ferrari decide apostar tudo em uma corrida – a icônica Mille Miglia, na Itália.

Elenco: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley

• Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance – 19 de junho na Netflix

Participantes divorciados, separados ou que viveram um noivado que fracassado estão em busca de um novo romance. Para isso, entram em um experimento que busca testar se o amor é cego ou não.

• Divertida Mente 2 – 20 de junho nos cinemas

Agora adolescente, a mente de Riley está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, não têm certeza de como se sentirão quando a Ansiedade aparecer junto com outras emoções.

• Clube dos Vândalos – 20 de junho nos cinemas

Um motoclube do Meio-Oeste dos Estados Unidos deixa de ser um ponto de encontro para desajustados locais e se transforma em um lugar sinistro, ameaçando o modo de vida do grupo original.

Elenco: Austin Butler, Mike Faist, Tom Hardy

• Madame Teia – 21 de junho na Max

Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan, tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos.

Elenco: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts