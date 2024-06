Gladson lamenta morte de Isnard Leite: “legado de dedicação e amor pelo Acre”

O governador do Acre, Gladson Cameli, lamentou na manhã desta quinta-feira, 13, a morte do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), ex-deputado estadual e ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Leite.

“Isnard Leite foi um cidadão que dedicou grande parte de sua vida ao serviço público, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento e progresso de nossa capital e do estado do Acre”, declarou Cameli.

Para Gladson, Isnard Leite deixa um legado de integridade, dedicação e amor pelo Acre. “Neste momento de dor, expresso minhas mais sinceras condolências à família, amigos e a toda a comunidade acreana”.

Leite faleceu nesta quinta-feira, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Segundo informações, o ex-gestor faleceu em decorrência de problemas pulmonares.

O TCE/AC cancelou a sessão plenária desta quinta e decretou luto oficial de três dias pela morte de Isnard.