O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), se reuniu nesta quarta-feira, 5, em Brasília, com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para discutir o Plano Emergencial de Enfrentamento às Enchentes. O plano tem como meta mitigar os impactos das futuras inundações no estado e reconstruir as áreas já afetadas.



Cameli mostrou gratidão pelo apoio recebido de membros da bancada federal do Estado e do prefeito Tião Bocalom (PL) durante a reunião. “Agradeço ao senador Márcio Bittar e aos deputados Coronel Ulysses e Eduardo Velloso por se unirem a nós na busca por melhorias para nosso estado. Também estendo minha gratidão ao ministro Jader Filho por atender às nossas demandas”, disse o governador.

O governo enfatiza que o plano é uma ferramenta crucial para coordenar ações eficazes de curto, médio e longo prazo entre o governo e a sociedade civil. O objetivo é combater as causas das enchentes, restaurar a infraestrutura danificada e diminuir o impacto socioeconômico, além de adaptar as áreas urbanas e rurais às mudanças climáticas.