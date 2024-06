Garotinho é internado após sentir dores no peito e passará por cateterismo, diz família

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho foi internado nesta segunda-feira (10), no Rio de Janeiro.

A informação sobre a internação pela família do político via redes sociais. O local onde o ex-governador fluminense foi internado não foi divulgado.

Devido ao quadro de saúde do ex-governador, todas as agendas do político que estavam previstos para esta segunda e terça-feira (11) foram canceladas.

Em publicação nas redes sociais, a esposa de Anthony Garotinho, a também ex-governadora Rosinha Garotinho, afirmou que o marido foi internado após sentir “fortes dores no peito”.

“Garotinho encontra-se internado para a realização de um exame de cateterismo”, afirmou Rosinha.

Filho do político, o prefeito de Campos do Goytacazes, Wladimir Garotinho (PP), disse que seu pai está “bem e estável”.

“Amanhã, (Anthony Garotinho) passará por um cateterismo e, segundo os médicos, é provável que tenha sofrido uma pequena isquemia cardíaca”, afirmou o prefeito.

A isquemia cardíaca ocorre quando o fluxo de sangue para o coração não é suficiente para fazê-lo funcionar corretamente.