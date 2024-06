Fora de casa, Humaitá sofre a 8ª derrota seguida na Série D

O Humaitá segue a sua saga de pior time das quatro divisões do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira (13), no Estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru, interior do Amazonas, o Tourão acabou sofrendo sua oitava vitória seguida na disputa do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D 2024. Os gols do triunfo da equipe de Manacapuru foram marcados na etapa complementar de partidas por Jonas (2x) e Romário. Dilan Ortiz descontou para o Tourão do Humaitá.

Tabela

Com o triunfo sobre o lanterna Humaitá, o Princesa do Solimões chega aos 14 pontos e segue na terceira colocação no grupo A1 da Série do Brasileiro. Por outro lado, o Humaitá segue sem somar pontos e com oito derrotas consecutivas .

Próximos jogos

O Princesa do Solimões retorna a campo somente na próxima segunda-feira (17) para encarar o Trem-AP, às 20h15, no estádio Zerão, na cidade de Macapá. Por outro lado, o Humaitá recebe o Manauara, no domingo (16), às 20h15, no estádio Florestão.