Maior endividamento dos acreanos é com o cartão de crédito

No Acre, de acordo com pesquisa recente realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC) e o Instituto Data Control, o maior endividamento dos acreanos diz respeito ao cartão de crédito.

Essa modalidade de crédito é responsável por 72,5% dos endividados no estado. O cartão, ainda segundo o estudo, compromete atualmente entre 30% e 50% da renda dos consumidores, o que dificulta o orçamento doméstico.

O Acre também tem seguido a tendência nacional em relação ao uso do cheque especial – em todo o Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), esse tipo de endividamento terminou maio com 3,9%, o menor índice desde 2010, contudo.

Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta semana apontam que o nível de endividamento e inadimplência do consumidor apresentou mais uma elevação, sendo a maior desde maio de 2023, quando alcançou 78,3%. Em 2024, no mesmo período, os números chegam a 78,7%.

No Acre, ao menos, 90.534 famílias estavam endividadas durante o quinto mês do ano, representando um índice de 77,8%. Das famílias endividadas no estado, 37.991 estão com dívidas em atraso e 16.559 estão sem condições de quitar seus compromissos. Este indicador é o menor desde novembro de 2023, quando o resultado atingiu 78,5% das famílias.

A Fecomércio-AC salienta, no entanto, que endividamento não representa sinônimo de inadimplência, tendo em vista que as dívidas contraídas são pagas em até 30 dias. Dos endividados, apenas 12,8% tornam-se inadimplentes, embora verifique-se que a regularização da dívida pode ocorrer em até 45 dias.