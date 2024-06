Senador Flávio Bolsonaro decide alterar PEC que trata sobre “privatização” de praias

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vai alterar a atual versão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado para mudar regras de cobrança de tributos em terrenos de Marinha, que pertencem à União, e ficam próximos às praias. O tema está sendo discutido em comissão no Senado Federal.

De acordo com interlocutores, o senador foi surpreendido com o tamanho da repercussão negativa sobre o tema. Para tentar conter a narrativa de que as praias no Brasil poderão ser privatizadas – versão que ele nega –, Flávio pretende incluir na proposta previsão explícita reforçando que todas as praias continuarão acessíveis ao público em geral, assim como já prevê a Constituição Federal.