Flamengo perde para o Juventude e coloca liderança do Campeonato Brasileiro em risco

O Juventude venceu o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira (26) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a vitória jaconera foi de virada.

No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Flamengo abriu o placar aos 18 minutos de jogo, com gol de peito de Pedro. Pouco depois, aos 25 minutos, Lucas Barbosa empatou com gol de cabeça. A virada, e a vitória, do Juventude saiu aos 41 do segundo tempo. Luis Mandaca desviou a bola para o gol depois de cobrança de escanteio.

Com esse resultado, o Flamengo estaciona nos 24 pontos e permanece na liderança do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras que enfrenta o Fortaleza também nesta quarta-feira.

Já o Juventude chegou a 14 pontos e está na 12ª posição, mas também pode ser ultrapassado pelo Criciúma, que entra em campo nesta quinta-feira (27) contra o São Paulo.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximos domingo (30) pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Cruzeiro, enquanto o Juventude visita o Fortaleza.