Filho de Michael Jackson faz homenagem ao pai: “O mundo era melhor com você”

O empresário Prince Jackson, 27, filho mais velho de Michael Jackson, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para homenagear o pai, morto há 15 anos.

No story, publicado em seu perfil no Instagram, o primogênito compartilhou uma foto do cantor durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl, em 1993.

Além de se declarar, o jovem também incluiu um trecho de “We are the world”, canção composta por Michael e Lionel Richie, e gravada em janeiro de 1985 por mais de 40 cantores norte-americanos no projeto USA for Africa.

“Saudade, papai. O mundo era melhor com você nele”, escreveu Prince na publicação.

Quem é Prince Jackson

Prince é fruto da união de Michael com Debbie Rowe. Aos 27 anos, ele é formado em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 870 mil seguidores, o jovem demostra seu interesse pela área do empreendedorismo. Inclusive, chegou a fundar, em 2016, a Heal Los Angeles Foundation, uma ONG focada em crianças e jovens vulneráveis.