Ex-vereadora e pré-candidata batem boca na Baixada da Sobral

A ex-vereadora Graça da Baixada se envolveu em uma discussão acalorada com uma mulher identificada como Neide Rocha, pré-candidata a vereadora. A cena aconteceu na região da Baixada da Sobral na nesta segunda-feira, 24.

De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais de Neide, a confusão teria começado após Graça questionar o trabalho de fiscalização de Neide no programa Asfalta Rio Branco, que retrucou dizendo ser cidadã e pagar seus impostos, o que lhe dá direito de reivindicar as obras da prefeitura na região. “Eu sou reivindicadora e defendo o povo”, comentou Neide.

Enquanto gravava as cenas, Neide ainda alegou que continuaria o trabalho e disse que Graça ganha dinheiro às custas das pessoas da Baixada e da prefeitura. “Agora, se você está dentro da prefeitura ganhando dinheiro… dentro da Transacreana ganhando às custas dos outros, dentro da Baixada nas costas dos outros”, declarou.

Veja o vídeo: