Chuva passageira em Rio Branco ameniza calor, mas não muda panorama do Rio Acre

Depois de quase um mês sem chuvas significativas, choveu na tarde desta terça-feira, 25, na capital acreana. No entanto, a chuva não deve mudar o panorama de nível extremamente baixo do manancial na capital acreana.

Na medição na manhã de hoje, o nível do Rio Acre alcançou 1,79m, considerado a mais baixa cota nos últimos 10 anos.

Sem previsão de chuvas significativas para os próximos meses e com a tendência do verão se intensificar ainda mais, a expectativa é que o Rio Acre alcance recordes negativos este ano, forçando governo e prefeitura a adotarem estratégias, principalmente, para garantia do fornecimento de água potável.

