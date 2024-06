Ex-Corinthians diz que Abel assinou contrato com o Al-Sadd; veja

Atual camisa 18 do Al-Sadd, do Catar, o jogador, que, recentemente, completou 100 jogos com a camisa do clube, revelou os bastidores do acerto de Abel Ferreira com o time catari, no final do ano passado. Segundo Guilherme, o treinador do Palmeiras chegou a assinar o contrato, mas, depois, desistiu de assumir o comando do Al-Sadd.

“Ele ia ser apresentado no começo de janeiro. Estava tudo certo. Se não me engano, tinha assinado. A diretoria me perguntou como ele era, como pessoa, como gosta de trabalhar. Estavam todos muito felizes. Eu queria muito. Ficaram todos chateados. Como já tinha assinado, eles contavam com isso”, disse Guilherme, que contou sobre o clima causado pela suposta desistência de Abel.

“A diretoria do Al-Sadd contava. Saía na imprensa que ele ia para o clube. O Abel ia ajudar demais a mudar o patamar do futebol do Catar. Pelo nome, pelas conquistas que ele tem, seria muito bom para o país. Todos falam que é uma pessoa muito séria e honesta. Não é à toa que está ganhando tudo”, completou o volante.

O que diz Abel Ferreira

Após a partida contra o Botafogo-SP, que classificou o Palmeiras às oitavas de final da Copa do Brasil, Abel Ferreira iniciou a coletiva de imprensa falando sobre o processo do Al Sadd na Fifa. O clube do Catar alega que o treinador assinou contrato para assumir o time a partir de dezembro de 2023.

“Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Gostaria de dizer muito mais do que disse aqui, gostaria de dizer o que vai na alma e no coração, muita coisa foi dita agora e no ano passado, muita gente fez afirmação e eu sempre disse o mesmo: eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. Não vou falar mais falar sobre esse assunto, há quatro meses bateram na mesma tecla e hoje continuo aqui e se tudo corre normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. Sobre esse assunto eu não falo mais. Essa é a única verdade e a única certeza. Muito obrigado de coração aos torcedores pelo apoio e carinho. Era isso que eu queria dizer. Sobre esse assunto não falo mais”, disse Abel Ferreira.

Presidente Leila se pronuncia

Demonstrando total confiança no técnico Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira se pronunciou sobre o processo movido pelo Al-Sadd, do Catar, contra o treinador do Palmeiras. O clube do Oriente Médio alega que o comandante português descumpriu um pré-contrato assinado no fim da última temporada e move um processo na Fifa, cobrando uma reparação de 5 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação atual).

“Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025. Isso que nos interessa. Ele está onde quer estar e meu grande desafio seria que, se o associado continuar confiando no meu trabalho, me reeleger presidente, eu gostaria que o Abel ficasse conosco até o último dia do meu mandato”, disse.

“Esse é o grande ponto, gente. Al-Sadd… Eu nem lembro desse clube. Vocês que me lembram desse clube. O mais importante é que o Abel está no Palmeiras. Ele ama estar no Palmeiras e tenho certeza que o torcedor também”, completou Leila.