CPI das Apostas aprova convite a Paquetá e quebra de sigilos de suspeitos de fraude

Em votação simbólica, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou, na terça-feira (18), o convite para que o jogador de futebol Lucas Paquetá, do West Ham (Inglaterra) e da seleção brasileira, preste depoimento à comissão no Senado.

Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por suspeita de manipulação em quatro jogos do Campeonato Inglês, com o objetivo de interferir no mercado de apostas.

Como se trata de um convite, e não uma convocação, o jogador da seleção pode comparecer ou não à CPI.

“Paquetá forçou cartões amarelos em quatro partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Ele era alvo de investigação desde agosto do ano passado, mas ainda não havia sido denunciado formalmente”, ressaltou o senador Eduardo Girão (Novo-CE), vice-presidente do colegiado, em seu requerimento.

O presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), também apresentou um requerimento de convite a Paquetá.

Quebras de sigilo

Os membros da comissão parlamentar aprovaram a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, suspeito de cobrar propina após supostamente interferir no resultado de um jogo de divisão inferior do Campeonato Carioca.

O árbitro teria sido citado pelo empresário John Textor, dono do Botafogo (RJ), que apresentou à CPI um áudio de Cunha afirmando ter marcado um pênalti duvidoso em uma partida. Em reunião da CPI, em maio, o ex-árbitro optou por ficar calado.

Também foi aprovada a quebra dos sigilos de William Pereira Rogatto e de sua empresa. Ele é investigado por manipulação de partidas em três estados.

“William Rogatto se destaca por conduzir, durante ao menos quatro anos, um poderoso esquema de manipulação de resultados no futebol com atuação nos estados de São Paulo, Sergipe e Distrito Federal, o que o levou a figurar com destaque em duas das mais importantes operações de investigação conduzidas no Brasil”, afirma o senador e ex-jogador da seleção brasileira Romário (PL-RJ), relator da CPI, em seu requerimento.

Outro requerimento de Romário convoca Rogatto para depoimento na CPI, na condição de investigado.

Outros requerimentos

O colegiado também aprovou os seguintes convites para depoimentos:

Manoel Serapião Filho, ex-árbitro da Fifa, Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol;

Rodrigo Alves, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas;

Regis Dudena, da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda;

Livia Martines Chanes, CEO do Nubank do Brasil;

Rafael Castro de Matos, CEO do Stark Bank;

Pedro Bramont, diretor no Banco do Brasil;

Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun;

Diego Perez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs;

Guilherme Augusto Almeida Lima de Figueiredo, gerente geral da Betano no Brasil;

Leonardo David Penna de Moraes Cordeiro, sócio da BET365 Loterias do Brasil;

Rômulo Meira Reis, ex-oficial de integridade do VAR.

A CPI ainda requisitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informações sobre os oficiais de integridade que exerceram funções na entidade desde maio de 2022.