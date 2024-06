Erika Hilton aciona MPF contra Nikolas e pede indenização de R$ 5 milhões por transfobia

A sessão em questão contava com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. No momento, Erika discutia com a deputada Júlia Zanatta (PL-SC).

Nikolas saiu em defesa da companheira de partido com a frase que foi considerada transfóbica: “Pelo menos ela é ela”. A cena foi compartilhada nas redes sociais do deputado com a legenda “Pelo menos…”.

Hilton se manifestou a respeito da ação por danos morais dizendo que o parlamentar “que já foi condenado por transfobia e por publicar vídeos de uma adolescente usando o banheiro” será processado.

“Os ataques transfóbicos que sofri e sofro cotidianamente nas redes e nas Comissões da Câmara, com ou sem o uso de microfones, não terão palco nos meus perfis. Esses casos serão tratados na JUSTIÇA”, escreveu na rede X, antigo Twitter.