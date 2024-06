Empresário de Gabigol dispara contra o Flamengo e fala sobre futuro do atacante

Um dos ídolos recentes da história do Flamengo, Gabigol pode estar próximo do fim do ciclo pelo clube. Com contrato até dezembro, o empresário do atacante, Junior Pedroso, afirmou que a diretoria não possui interesse na manutenção do artilheiro.

Opção no banco de reservas com Tite, Gabigol vinha conversando sobre uma eventual renovação por cinco anos com o clube e deixou tudo apalavrado em outubro do ano passado. No entanto, de acordo com Pedroso, o Rubro-Negro ofereceu apenas um ano, o que irritou o estafe e o jogador.

“Nunca imaginamos que o Flamengo ia propor um ano de contrato. Gabriel estranhou e na hora negou. Discutimos o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar a saída dele do Flamengo. Está claro que o clube não tem interesse em seguir no clube”, disse Pedroso ao SporTV, completando:

“Em outubro de 2023 debatemos os cinco anos de vínculo novo, que começariam em janeiro de 2024. Foi debatido por mais de um ano essa renovação e não aconteceu”, comentou.

Junior Pedroso e Gabigol foram percebendo, segundo relato do empresário, que o Flamengo não se mostrava tão interessado em uma renovação devido à demora para procurar o jogador.

“Começamos a apertar o Flamengo pedindo respostas. Eles pararam de responder e entendemos o que estava acontecendo. Passou o tempo imaginávamos que poderia ter algum movimento no início do ano, mas em nenhum momento aconteceu. Aconteceu um movimento muito grande pelo Corinthians, mas nunca abrimos negócio. A expectativa era prolongar por cinco anos e era a prioridade”, contou.

O agente não descartou uma eventual saída do camisa 99 já nesta janela de transferências, que se abre a partir do dia 10 de julho no Brasil.

“Se o Flamengo entender por bem aproveitar este momento, com troca ou valor financeiro, o Gabriel pode sair agora. Caso não, ele sairá livre ao final do ano. Ele está livre em dezembro de 2024. Em julho já pode assinar um pré-contrato. Agora se abre um novo ciclo para resolver o futuro do Gabriel, que não será resolvido em dezembro”, disparou.

Gabigol participou somente de cinco jogos pelo Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro e ainda pode atuar por mais uma partida para assinar com outro clube. O próximo duelo será contra o Cruzeiro, no domingo (30), à 18h30, no Maracanã.