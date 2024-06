Economia Dólar sobe e bate R$ 5,42 após Lula criticar mercado; Bolsa tem forte queda

No exterior, o foco fica com os novos dados de inflação dos Estados Unidos e com a expectativa pela nova decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que deve ser divulgada às 15h.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, opera em forte queda.

Veja abaixo o resumo dos mercados.



Dólar



Às 12h55, o dólar subia 0,64%, cotado a R$ 5,3949. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,4286 Veja mais cotações.



Na terça-feira, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,07%, cotada a R$ 5,3605.



Com o resultado, acumulou altas de: