Deputado da base diz que Gladson o liberou para apoiar Marcus Alexandre

O deputado Tanizio Sá (MDB), da base de apoio do governo na Assembleia Legislativa, usou a tribuna nesta terça-feira, 4, para elogiar o governador Gladson Cameli por ser um democrata, qualidade que lhe levou a ocupar a cadeira de maior relevância da política do Acre.

Os afagos ao Palácio Rio Branco é em resposta a atitude do chefe do executivo que liberou o parlamentar para apoiar a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) sem nenhuma represália, mesmo apoiando a candidatura a reeleição de Tião Bocalom (PL).

“O governador é um democrata. Ele me liberou publicamente e qualquer outro deputado da base para apoiar o candidato que quiser. Isso somente um homem grande pode fazer. Não tem perseguição a aliados, não tem ameaça de retirada de cargos. Isso é fundamental para o nosso trabalho. A democracia agradece”, disse Sá.

Tanízio afirmou que tem certeza que Marcus Alexandre vencerá a eleição no primeiro turno. “Vamos ganhar no primeiro turno. Eu tenho participado da elaboração do plano de governo e sentimos nas ruas que a população sente falta do Marcus que agora está mais maduro, experiente e com toda certeza não vai cometer os mesmos erros do passado”, frisa.

O ac24horas consultou outros deputados da base sobre o assunto. “Eleição municipal é complicada mesmo. Cada local é de um jeito. Não tem como unificar”, frisou um parlamentar que pediu para não se identificar.