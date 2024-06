Cuiabá x Internacional: prováveis escalações, arbitragem, retrospecto e palpites

Cuiabá e Internacional se enfrentam na noite de sábado (1), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília). A Série A foi paralisada nos dois últimos fins de semana por causa do pedido dos clubes pela parada após a tragédia da chuva no Rio Grande do Sul. Agora, os jogos estão de volta neste fim de semana.

O Cuiabá precisa urgentemente da vitória. Após quatro jogos disputados (tem dois jogos adiados), ainda não venceu nenhuma, só derrotas. Com os resultados negativos e atuações muito ruins no Brasileiro, o Cuiabá é o lanterninha e sem pontuação. O Internacional, que também tem dois jogos adiados, figura na décima posição, com sete pontos, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota.

No meio de semana, os clubes entraram em campo pela Copa Sul-Americana. O Inter voltou a jogar depois de um mês (último jogo empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Beira-Rio, pelo Brasileiro). Acabou derrotado por 2×1 para o Belgrano, pela sexta rodada do grupo C, na Arena Barueri, onde mandou a partida, já que o Beira-Rio não tem condições de receber partidas. Na Sula, o clube também tem dois jogos adiados, contra Delfín e Real Tomayapo. Com isso, o time Gaúcho ainda tem condições de se classificar para os playoffs da competição, mas precisará vencer os dois jogos restantes.

O Cuiabá venceu na sexta e última rodada do grupo G da Sula. Derrotou o Lanús por 1×0 na Argentina com gol de Isidro Pitta. Já classificado para os playoffs da competição, o clube só foi cumprir tabela, mas com a vitória, manteve os 100% de aproveitamento. O Dourado terminou em segundo colocado no grupo G, com 12 pontos, sendo três vitórias e três empates em seis jogos disputados.

RETROSPECTO

Ao todo são oito jogos entre as equipes e um pouco equilibrado. O Internacional venceu três vezes o adversário, o Cuiabá derrotou os Gaúchos duas vezes, além de três empates no confronto. No último encontro, vitória do Inter por 2×0, na Arena Pantanal, pelo Brasileiro de 2023.

FICHA DE JOGO

Cuiabá x Internacional

Campeonato Brasileiro Série A de 2024 – 7 rodada

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-FIFA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Denilson e Fernando Sobral; Clayson, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia | Técnico: Eduardo Coudet.

PALPITES

Ignez Alessandra – Setorista do Cuiabá: o Cuiabá precisa urgentemente da vitória para se reerguer no Brasileiro e pontuar. Mesmo com o Internacional meio ‘fora de ritmo’, vai ser um confronto difícil para o Dourado.

Palpite: Cuiabá 1 x 1 Internacional

Ricardo Oliveira – Setorista do Internacional: O Internacional ainda busca se reorganizar depois do período em que foi forçado a ficar sem jogar. A primeira impressão foi bastante negativa, mas a equipe deve se reerguer aos poucos. Jogando fora de casa, acredito em um empate.

Palpite: Cuiabá 1×1 Internacional