Borussia Dortmund x Real Madrid: horário e onde assistir à final da Champions

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1), às 16h (horário de Brasília), para decidir o título da Champions League 2023/24. O confronto será no estádio de Wembley, em Londres (ING).

Os torcedores poderão acompanhar o duelo entre alemães e espanhóis nos canais SBT (TV aberta), TNT (TV fechada), no streaming Max e também no tempo real do CNN Esportes.

O Borussia Dortmund avançou para o mata-mata após ficar em primeiro no Grupo F. Nas fases decisivas, a equipe de Edin Terzić despachou PSV, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain antes de alcançar sua terceira final de Champions.

Já o Real Madrid, que busca seu 15º título de Champions League, chega à final após uma campanha impressionante, superando gigantes como Bayern de Munique e Manchester City nas fases anteriores.

O eslovaco Slavko Vinčić foi o escolhido da Uefa para apitar o duelo. Os bandeirinhas Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič e o quarto árbitro François Letexier completam a equipe de arbitragem.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Real Madrid pela Champions League

TV: TNT e SBT

Streaming: Max

Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Borussia Dortmund x Real Madrid pela Champions League

Data: 01/06/2024

Horário: 16h

Local: Wembley, Inglaterra