Cuiabá e RB Bragantino ficam no empate na Arena Pantanal pelo Brasileiro

Cuiabá e RB Bragantino ficaram no empate na noite deste sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro. Derik Lacerda abriu o placar para os donos da casa, e Helinho empatou no fim do primeiro tempo na Arena Pantanal.

O JOGO

O primeiro tempo foi movimentado e com gols. O Cuiabá teve a primeira chance, com Derik Lacerda, mas desperdiçou. No fim que o jogo deu uma melhorada no ataque. Derik abriu o placar aos 32, mas aos 41 minutos, veio o empate do Bragantino, com golaço no ângulo de Helinho, 1×1. O segundo tempo foi movimentado também, mas as chances que ambas as equipes criaram, foram desperdiçadas, assim, empate na Arena Pantanal.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Na décima quarta rodada do Brasileirão, o Cuiabá abre os trabalhos recebendo o Botafogo na Arena Pantanal. A bola rola na quarta-feira (3), às 19h (de Brasília). O Red Bull Bragantino recebe o Atlético Goianiense às 21h30 no mesmo dia.